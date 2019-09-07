Амстердам, , 20:31 — REGNUM Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.

«Генеральный прокурор попросил Россию выдать подозреваемого (Цемаха) в деле MH17, написал родственникам жертв авиакатастрофы министр юстиции», — передает телеканал со ссылкой на письмо родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 сентября, состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Среди переданных Киевом — Владимир Цемах — офицер армии ДНР, который был похищен украинскими боевиками в городе Снежный.

Украинские власти, а с их подачи и Нидерланды считают Цемаха причастным к крушению самолёта Boeing MH17. При этом нет никаких доказательств причастности Цемаха к этому делу.

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