Днепропетровск, Украина, , 20:11 — REGNUM Глава города Днепропетровска Борис Филатов выиграл спор у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 7 сентября сообщается в видеобращении градоначальника.

Ранее глава Украины предложил поспорить с мэром Днепропетровска, суть пари заключалось в том, что Филатов должен успеть отремонтировать до 14 сентября 2019 года центральный мост города, либо уйти в отставку.

«Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр и никто больше. Город, который я так люблю», — подчеркнул глава Днепропетровска, обращаясь к жителям города с новостью об успешном завершении строительных работ.

Борис Филатов также отметил, что не держится за кресло мэра и готов покинуть его после появления в городе аэропорта.

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