Санкт-Петербург, , 20:02 — REGNUM Следователи проводят проверку по факту обнаружения избирательных бюллетеней в «штабе» оппозиционного блогера Алексея Навального в Санкт-Петербурге, сообщает 7 сентября пресс-служба главного следственного управления СКР по городу.

По данным следствия, 7 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в помещении «штаба» Навального, расположенном в одном из домов по Вознесенскому проспекту, находятся бюллетени для голосования.

«В ходе осмотра штаба в туалетном помещении было обнаружено несколько десятков бюллетеней», — говорится в сообщении.

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По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» оппозиционного блогера Алексея Навального стала фигурантом уголовного дела об отмывании средств. По версии следствия, в 2016—2018 годах оппозиционные деятели провели через НКО более 1 млрд рублей. Обыски в офисе ФБК проходили не раз.

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