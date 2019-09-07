Москва, 7 сентября 2019, 19:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил назвать создаваемый на Байконуре ракетно-космический комплекс в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщается 7 сентября на сайте «Роскосмоса».
"Стартовый комплекс получит название «Назарбаевский старт», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, в августа 2018 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и бывший министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов подписали протокол о внесении изменений в соглашение о создании космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур». Проект будет реализован на основе российской ракеты-носителя «Союз-5».
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