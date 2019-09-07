Киев, , 19:32 — REGNUM На Украине наградили моряков, которые были освобождены в рамках обмена с Россией, сообщили 7 сентября в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

Встреча освобожденных Gov.ua

«Командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время освобожденные моряки проходят медицинский осмотр для определения состояния здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 сентября, состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Российский лидер Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан, осужденных в России, также было прекращено уголовное преследование 24 украинских военных моряков, которые с боем пытались прорваться через Керченский пролив.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, обмен заключенными между Россией и Украиной является результатом политической воли и системной кропотливой работы.

При этом постоянная антироссийская риторика не приблизит Украину к решению реальных внутриполитических и экономических проблем, тогда как конкретные шаги — «лучший алгоритм действий», добавила она.

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