Челябинск, 8 сентября 2019, 06:00 — REGNUM В Челябинской области утром 8 сентября начались выборы губернатора. Открылось 2296 избирательных участков.

Фонтан на главной площади Челябинска
Фонтан на главной площади Челябинска
Александр Комаров © ИА REGNUM

На пост губернатора претендуют депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский, депутат Госдумы Виталий Пашин, индивидуальный предприниматель Алексей Севастьянов, директор ООО «Агентство спортивного менеджмента» Сергей Смышляев и врио губернатора Алексей Текслер.

Выборы являются очередными. Всего в регионе на 1 июля проживали 2 636 609 избирателей.