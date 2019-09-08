История вопроса

В Челябинской области 8 сентября пройдут очередные выборы губернатора. Изначально предполагалось, что в них примет участие Борис Дубровский, который возглавлял регион. Однако 19 марта расклад кардинально поменялся. Дубровский был отправлен в отставку, а врио губернатора стал Алексей Текслер.



Текслер уже практически освоился в регионе и постепенно прводжит ротацию команды. В отставку отправлены министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Микулик, бывший глава Челябинска, а до недавнего времени вице-губернатор Евгений Тефтелев, некоторые ддругие чиновники. Появились новые люди, например, первый вице-губернатор Виктор Мамин. Наблюдатели полагают, что ротация будет продолжена.



Также уже известно, что Текслер пойдёт на выборы самовыдвиженцем. Об этом он заявил после своего назначения и областное Законодательное уже одобрилор соответствующие поправки в законодательство. Есть и другие потенциальные кандидаты на пост губернатора. Сможет ли врио победить и кто составит ему конкуренцию на выборах, которые стремительно приближаются?



















