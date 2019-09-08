Салехард, , 06:02 — REGNUM На Ямале 8 сентября в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 78 избирательных участков. В списки включена 141 тысяча избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме ЯНАО.

Выборы пройдут в девяти муниципальных образованиях Ямала. В двух сельских поселениях — Горковском в Шурышкарском районе и Ханымее в Пуровском районе — изберут новых глав. В Губкинском, Муравленко, Тарко-Сале и Тазовском районе ямальцы примут участие в дополнительных выборах депутатов в местные думы. В Салехарде проходят довыборы на один мандат в Заксобрание ЯНАО.

В Салехарде проходят выборы депутатов городской думы седьмого созыва. В Лабытнанги выбирают депутатов думы четвёртого созыва, а в Ноябрьске — седьмого.

На сегодняшний день досрочно проголосовали 1 492 ямальцев. Безопасность на участках в период проведения единого дня голосования обеспечат около 400 сотрудников полиции. За ходом голосования будут следить более 150 независимых наблюдателей, назначенных Общественной палатой автономного округа.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (18:00 мск).

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