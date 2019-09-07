Будапешт, , 17:53 — REGNUM В случае одобрения Конгрессом уже в мае 2019 года могут возобновиться прекратившиеся в 1993 г. передачи радиостанции «Свободная Европа» на венгерском языке. В январе 2019 года начались передачи румынской и болгарской службы пропагандистского центра, финансируемого Вашингтоном, пишет венгерский портал «444» со ссылкой на «Нью-Йорк таймс». Как сообщил газете глава Агентства США по глобальным медиа Джон Лэнсинг, начальный бюджет венгерской службы может составить 750 тысяч долларов в год, часть которых пойдет на содержание офиса в Будапеште. Цель «Свободной Европы» — доносить прозападные новости туда, где, по мнению Вашингтона, нет полностью свободной прессы. Интересно, что на фоне этой задачи «Нью-Йорк таймс» рассказывает о попытках нынешнего посла США в Венгрии Д. Корнстейна предотвратить появление в венгерских передачах новостей, неблагоприятных для правительства Виктора Орбана, и смелых журналистских расследований. Все это вопреки американскому законодательству, однозначно запрещающему госслужащим, в том числе послам, вмешиваться в дела вышеназванного агентства.