Киев, , 17:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 7 сентября у него состоялся телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным.

Олег Сенцов и Владимир Зеленский Gov.ua

«Мы с президентом РФ Владимиром Путиным сделали всё, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», — цитирует Зеленского Интерфакс.

По его словам, обмен стал первым шагом к возвращению всех пленных. Также Зеленский допустил организацию второго этапа обмена заключенными и задержанными.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 сентября, состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». В МИД РФ заявили, что обмен заключенными является результатом политической воли и системной кропотливой работы.

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