Выборы в Волгоградской области — трансляция

8 сентября в Волгоградской области выбирают губернатора. На пост главы региона претендуют четыре кандидата. Также в единый день голосования в регионе проходят выборы депутатов Волгоградской областной думы. За мандаты борются представители пяти политических партий. Кроме того, в этот же день пройдут выборы в 516 органов местного самоуправления области, кандидатами в которые выдвинуты более 4,6 тысяч человек.

Подробности о ходе голосования в трансляции ИА REGNUM.