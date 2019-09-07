Вашингтон, , 17:31 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

«Очень хорошие новости, возможно, первый большой шаг к миру. Поздравления обеим странам!» — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 сентября, состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Российский лидер Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан, осужденных в России, также было прекращено уголовное преследование 24 украинских военных моряков, которые с боем пытались прорваться через Керченский пролив.

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