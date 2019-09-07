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Выборы в Крыму — трансляция

В Крыму 8 сентября проходят выборы депутатов Госсовета Республики Крым второго созыва. На 75 мандатов претендуют 668 кандидатов. Также в единый день голосования будут выбирать депутатов Симферопольского городского совета городского округа Симферополь, депутатов Алуштинского городского совета городского округа Алушта, депутатов Евпаторийского городского совета городского округа Евпатория, депутатов Керченского городского совета городского округа Керчь, депутатов Ялтинского городского совета городского округа Ялта, депутатов Феодосийского городского совета городского округа Феодосия, депутатов Судакского городского совета городского округа Судак. Всего в этот день в регионе проходят 266 выборов различного уровня.

Подробности в трансляции ИА REGNUM.