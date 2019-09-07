Москва, , 16:39 — REGNUM Обмен заключенными между Россией и Украиной является результатом политической воли и системной кропотливой работы, сообщила 7 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, несмотря на то, что «были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся — очень важный шаг».

«Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды», — написала Захарова.

Она отметила, что постоянная антироссийская риторика не приблизит Украину к решению реальных внутриполитических и экономических проблем, тогда как конкретные шаги — «лучший алгоритм действий».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 сентября, состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Президент РФ Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан, осужденных в России, также было прекращено уголовное преследование 24 украинских военных моряков, которые с боем пытались прорваться через Керченский пролив.

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