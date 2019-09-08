Иркутск, , 03:01 — REGNUM Сегодня, 8 сентября 2019 года, в Иркутской области открылись более тысячи избирательных участков для проведения 68 муниципальных выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Использование КОИБ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Жителям региона предстоит избрать глав и мэров муниципалитетов. Ещё 26 территорий выберут депутатов представительных органов.

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Напомним, больше всего кандидатов выдвинуто на выборах в думу Иркутска — 287 человек. Статус зарегистрированных кандидатов получили 98 человек. Там будут применяться 135 комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Всего в Иркутской области 1067 участковых комиссий сформируют протокол об итогах голосования с QR-кодом.

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