Ханты-Мансийск, , 06:03 — REGNUM В Югре 8 сентября в 8:00 по местному времени (6:00 мск) открылись 72 избирательных участка. В единый день голосования 105 тысяч жителей ХМАО имеют право принять участие в 17 избирательных кампаниях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружном избиркоме.

Сегодня состоятся дополнительные выборы депутата думы ХМАО по округу №15 в Когалыме. А также дополнительные выборы депутата думы Белоярского района, депутатов поселений Березово и Мулымья, городов Мегиона и Пыть-Ях, Сургутского и Ханты-Мансийского районов, поселения Русскинская, городов Нижневартовска и Нягани, поселения Луговской. Выборы глав сельских поселений Болчары, Сергино, Коммунистический, Белый Яр, Нижнесортымский.

В двух городах Югры, Покачах и Когалыме, избирательные участки оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, что сократит время подведения итогов голосования.

Безопасность и охрану общественного порядка обеспечат более 270 полицейских, а также свыше 80 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

Правом досрочного голосования в ХМАО до 8 сентября воспользовались 463 избирателя. За ходом голосования будут следить около 200 общественных наблюдателей.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (18:00 мск).

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