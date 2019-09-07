Степанакерт, , 16:00 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом более 110 раз, сообщили 7 сентября в пресс-службе министерства обороны республики.

Отмечается, что нарушение режима прекращения огня фиксировалось в период с 1 по 7 сентября 2019 года. По карабахским позициям было совершено более 700 выстрелов из орудий различного калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 по 31 августа 2019 года вооруженные силы Азербайджана 75 раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные силы Нагорного Карабаха зафиксировали 650 выстрелов по своим позициям.

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