Москва, , 15:56 — REGNUM Обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной является позитивным сигналом и может стать отправной точкой для некоторой нормализации российско-украинских отношений, а также реализации Минских соглашений. Соответствующее заявление распространила сегодня, 7 сентября, пресс-служба министерства иностранных дел России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». И хотя обмен происходил в непростой обстановке, завершился он успешно.

«Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях», — сказано в заявлении МИД России.

Также на Смоленской площади надеются, что будет хоть какой-то сдвиг в реализации Минских соглашений.

Помимо прочего внешнеполитическое ведомства расчитывает на позитивный фон, который создал данный обмен в подготовке встречи в «нормандком формате».