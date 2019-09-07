Москва, , 15:51 — REGNUM В Госдуме приветствовали обмен заключенными между Россией и Украиной, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

«Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» — один их первых и очень долгожданных шагов на пути восстановления цивилизованного диалога между Москвой и Киевом», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Сегодняшнее событие без преувеличение одно из самых значимых при нынешнем уровне российско-украинских отношений, отметил парламентарий.

«Мы может слышать друг друга, договариваться и действовать в интересах наших же граждан. А значит, рано или поздно мы снова придём к общему знаменателю, вернёмся к добрососедству и сотрём все искусственно воздвигнутые преграды между нашими братскими народами», — рассуждает Слуцкий.