Ереван, , 15:41 — REGNUM Арест бывшего президент Армении Роберта Кочаряна после вынесения решения Конституционного суда является прямым нарушением его прав. Об этом 7 сентября заявил адвокат Айк Алумян, сообщает издание Panorama.

По его мнению, суд не должен ждать ранее назначенной даты судебного заседания — 12 сентября, чтобы рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения экс-президенту.

«Суд должен немедленно созвать судебное заседание и обратиться к рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения», — сказал Алумян. Адвокат Арман Вардеванян считает, что заседание суда должно было быть созвано сегодня, 7 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября адвокаты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна подали ходатайство об изменении меры пресечения их подзащитного в связи с вынесением решения Конституционного суда.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокаты Кочаряна подали ходатайство на отмену ареста подзащитного