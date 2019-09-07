7 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

От того, чья линия возьмёт верх внутри США, во многом зависит и позиция Киева по обмену, и возобновление или заморозка нормандского формата, и в целом ситуация на Украине. Собственно, и внутриукраинская борьба Коломойского с Медведчуком есть отражение противостояния сил на Западе – тех, кто готов идти на компромисс с Россией по Украине, и тех, кто хочет однозначного поражения Москвы

Эдуард Биров, , 20:01 — REGNUM Эпопея вокруг обмена граждан России и Украины, который должен стать важным шагом по возобновлению нормандского формата переговоров по Украине, наконец, завершена успешно. Но ещё накануне ситуация была предельно запутанной и непонятной, символизируя весь Минск-2. Причём, в то время как Россия и страны Европы, наконец, договорились сдвинуть переговоры с мёртвой точки, камнем преткновения стали внутриукраинские разборки местных элит. Впрочем, возможно, за этим стоит позиция «ястребов» США.

Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько Цитата из кф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

Ещё в июле Москва и Брюссель, по сути, утвердили мирный план Медведчука по Донбассу, который был призван вывести Минск-2 из тупика, но Киев не спешил с его реализацией. Считалось, что проблема не в Зеленском (он, мол, как раз готов к принятию решения), а в том, что у него не было властных рычагов. Полтора месяца ждали смены правительства и Рады Украины, и теперь-то, казалось, всё на мази. 30 августа телеграм-каналы уже дали молнии, что обмен состоялся — но не тут-то было.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кто-то называет причину срыва в Медведчуке, который остановил обмен в обход него, кто-то говорит, что застопорил процесс Зеленский, не подписав нужные бумаги. Мало кому известны реальные причины, но очевидно, что перенос обмена с 30 августа на 7 сентября, похоже, связан с внутриукраинской борьбой. Ставка высока: тот, кто проведёт обмен со стороны Киева — станет договороспособным для Москвы.

Во Владивостоке очередную попытку обмена анонсировали уже на самом высоком уровне: Владимир Путин на встрече с Медведчуком дал добро на завершение этого процесса. Тем самым Кремль даль понять, что продолжает видеть лидера партии «ОПЗЖ» главным переговорщиком с украинской стороны.

В тот же самый день в Киеве нанесли удар по Медведчуку — Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд о лишении лицензии телеканала NewsOne, принадлежащего Медведчуку. А неделей ранее Зеленский анонсировал большие проблемы у партии «ОПЗЖ» — будет «громкая история, которая очень плохо закончится», тем самым фактически начав охоту на единственную в стране силу, которая выступает за сотрудничество с Россией.

Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько Цитата из кф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

В Москве сразу уловили этот сигнал, и Владимир Путин во время ВЭФ-2019 чётко предупредил Киев, что репрессии против партии Медведчука вернут ситуацию во времена позднего Порошенко, то есть поставят крест на переговорах по Донбассу. Другими словами, наезд на Медведчука сорвёт масштабный обмен, а тот, в свою очередь, переговоры в нормандском формате. Потому как Россия не намеревается возобновлять переговоры без реальных практических шагов, о чём в очередной раз было заявлено на встрече 2 сентября в Берлине.

Судя по тому, что Киев согласился на обмен, проведённый Медведчуком, требование Москвы принято к сведению. Для Зеленского участие в нормандском формате и, возможно, подписание каких-то бумаг с лидерами больших стран очень важно, так как позволило бы распиарить это как его личный международный успех. Профессиональный шоумен не может жить без пиара, иначе его рейтинг сразу сдуется — и для этого Донбасс, как ему кажется, прекрасный повод.

Однако Зеленский совсем не самостоятелен, нельзя рассматривать его действия исключительно как собственные. Он обязан своим нынешним статусом Коломойскому и окружён его людьми — как в администрации президента, так и в правительстве. Тот же наезд на Медведчука наверняка инициирован именно Коломойским.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

Так, по сведениям украинских СМИ, Коломойский готовится к тотальной зачистке бизнес-схем Медведчука и его партнеров, ожидается, что силовики поднимут все материалы, касающиеся предприятий его команды для возобновления против него уголовного дела.

И вряд ли причина в политической ревности Коломойского к Медведчуку или личное неприятие к нему, как к альтернативной фигуре для переговоров с Москвой. Более вероятно то, что Коломойский является инструментом в руках «ястребов» США, которые хотят сорвать наметившееся сближение Европы и России по Украине, либо продавить реализацию Минска-2 на антироссийских условиях.

Так, 28 августа Коломойский в интервью бандеровскому изданию «Цензор.НЕТ» выступил с утверждением, что «надо возвращать Донбасс сейчас» и можно даже снять санкции на следующих условиях: «Когда на Донбассе наступит мир — это раз, когда Россия выведет свои войска — это два, когда мы восстановим контроль Украины над государственной границей — это три».

Другими словами, Коломойский внаглую предлагает Москве сдать Донбасс в обмен на снятие санкций. Понятно, что снятие западных санкций совсем не в его компетенции, и делать такие заявления без согласования как минимум с уполномоченными представителями США, он не стал бы.

Коломойский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В тот же день Джон Болтон встречался с Зеленским и заявил, что США готовы участвовать в процессе мирного урегулирования на востоке Украины. Про возможность отмены санкций и требования к России он публично, понятное дело, не говорил. Но 5 сентября посольство США на Украине чётко сформулировало эти требования: «Россия должна покинуть Донбасс и придерживаться обязательств, взятых на себя при подписании Минских соглашений».

Тем самым Коломойский и «ястребы» США ретранслируют один и тот же замысел — разморозка Минска-2 если и произойдёт, то только после ухода России из Донбасса.

Москва отметает такой наглый подход, но в то же время выражает удовлетворение от активизации нормандского формата — прежде всего с Францией и Германией. Кремль готов к поступательной реализации Минска-2 через следующие этапы: обмен, разведение сил, реализация «формулы Штайнмайера».

Такой подход позволяет решить две задачи — прекратить обстрелы и узаконить лидеров ДНР/ЛНР как полноценных участников переговоров с Киевом. Именно этого категорически не желают киевские олигархи (прежде всего, Коломойский) и «ястребы» США. Отсюда и все предыдущие препоны с обменом и готовящиеся наезды на Медведчука.

Однако в тех же США обнаружились и сторонники другой позиции — в частности, президент Трамп, которого обвинили в том, что он перенаправил более $750 млн из программы по противодействию РФ (читай — на поддержку русофобских режимов, в т. ч. в Киеве) на строительство стены с Мексикой.

Джон Болтон Gage Skidmore

Конгрессмены, правда, тут же обещали перевести Украине деньги ($250 млн) в следующем году, если Трамп не отправит в 2019-м, но очевидно, что такой сигнал говорит о расколе в руководстве США по Украине. В частности, нежелание Трампа давать деньги Киеву против России поддерживает и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни. Категорически против такой позиции — в Пентагоне, Госдепе и Конгрессе.

От того, чья линия возьмёт вверх внутри США, во многом зависит и позиция Киева по обмену, и возобновление или заморозка нормандского формата, и в целом ситуация на Украине. Собственно, и внутриукраинская борьба Коломойского с Медведчуком есть отражение противостояния сил на Западе — тех, кто готов идти на компромисс с Россией по Украине, и тех, кто хочет однозначного поражения Москвы.

Успешное завершение обмена вопреки всем препятствиям и попыткам срыва может обозначать то, что верх взяли силы, готовые договариваться с Россией. И тогда следующие этапы — это разведения войск в Донбассе и политическое урегулирование по «формуле Штайнамайера». В то же время нельзя исключать, что обмен является незначительной для США уступкой, чтобы затем требовать сдачи Донбасса по «формуле Коломойского».

Американо-мексиканская граница Army.mil

Так или иначе, России не следует спешить и дёргаться, желая пойти первыми навстречу. Впереди завершение газового контракта «Газпрома» с «Нафтогазом» и холодная зима, а значит — всё самое интересное только предстоит.

Дейнека А. Механизируем Донбасс. 1930 г

Время играет за нас, важно только им правильно распорядиться — не ждать подачек и снятия санкций в обмен на ДНР/ЛНР, а массово раздавать жителям Донбасса российские паспорта, внушить им уверенность в будущем, планомерно улучшать социальные условия, развивать промышленность, создавать из народных республик пример того, каким могут стать регионы, вышедшие из-под контроля украинских олигархов-западников.