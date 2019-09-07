Киев, , 14:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и президент России Владимир Путин выполнили свои обещания в рамках обмена удерживаемыми лицами. Об этом Зеленский сказал сегодня, 7 сентября, в аэропорту «Борисполь» куда прибыли отпущенные Россией украинские граждане.

«Я и Владимир Путин сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», — сказал Зеленский.

Также он заявил, что второй этап обмена удерживаемыми лицами будет производится по формуле «всех на всех».

Напомним, что сегодня состоялся обмен по формуле «35 на 35». Президент России Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан, осужденных в России, также было прекращено уголовное преследование 24 украинских военных моряков, которые с боем пытались прорваться через Керченский пролив.

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 16 человек. Всего украинская сторона предоставила для обмена 35 человек, среди которых было 12 граждан России.