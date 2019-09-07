Москва, , 14:40 — REGNUM В Совфеде надеются, что успешным обменом заключенными между Россией и Украиной начнется новая глава донбасского конфликта и забрезжит конец войны.

«Как бы то ни было, обмен состоялся, люди на свободе, и дай Бог, чтобы этим началась новая глава в истории донбасского конфликта, за которой может забрезжить окончание гражданской войны и приход мира на многострадальный Восток Украины», — написал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в Facebook.

Он призвал не забывать, что сверхзадача — освободить всех, кто сегодня фактически также в заложниках у Киева, у ВСУ — мирных жителей Донецка и Луганска, которым хочется однажды проснуться не от разрывов снарядов, а от звука будильника, зовущего в школу или на работу.

«Сегодня наконец-то есть ощущение, что это когда-то станет реальностью. Но над этим предстоит еще долго и кропотливо работать», — заключил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, завершился обмен заключенными между Россией и Украиной. Он проходил в формате «35 на 35».

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