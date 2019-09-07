Киев, , 14:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не исключает возможности проведения второго этапа обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом Зеленский заявил сегодня, 7 сентября, в аэропорту «Борисполь», где он встречал украинских граждан. освобождённых Россией в рамках процедуры обмена по формуле «35 на 35».

В ходе брифинга украинские журналисты сказали Зеленскому, что в российском Крыму якобы находятся в тюрьмах некие украинцы и крымские татары. О ком именно шла речь не уточнялось.

Зеленский ответил, что он обязательно добьется освобождения «всех наших людей».

«Я думаю, что во втором этапе мы будем серьезно работать, и мы освободим всех наших людей, потому что много наших людей в Крыму… Речь не про год, не про год. Мы хотим это делать очень быстро… в ближайшее время. Мы мечтаем и работаем», — сказал Зеленский.

С российской стороны власти пока не делали никаких заявлений относительно второго этапа обмена удерживаемыми лицами.