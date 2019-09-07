Сеул, , 14:22 — REGNUM Северокорейские военные радары, установленные на спорном острове Хамбак, ведут наблюдение за главным аэропортом Южной Кореи в Инчхоне близ Сеула. Об этом сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на источники в правительстве.

Остров расположен в Желтом море у Северной разграничительной линии — формально он принадлежит Южной Корее, на фактически контролирует его КНДР. На острове находятся несколько радаров, произведённых в Японии, с радиусом действия до 60 км. Кроме того: на острове находится взвод военнослужащих Корейской народной армии КНДР. Главным образом, установки предназначены для наблюдения за кораблями и самолетами — в том числе и гражданскими, считаюсь в Сеуле.

Несмотря на то, что радары не представляют никакой прямой угрозы и не нарушают военного соглашения между странами от 19 сентября 2018 года, южнокорейские вооружённые силы пристально следят за островом. Источник «Чосон Ильбо» не исключил, что этот вопрос будет обсуждаться на очередных переговорах КНДР и Южной Кореи, когда они состоятся.