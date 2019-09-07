Кейптаун, , 15:30 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его Правительство делает все возможное, чтобы положить конец непрекращающимся нападениям на иностранцев, происходящих на фоне проведения в стране экономического саммита, направленного на развитие торговых отношений на Африканском континенте.

Как отмечается, полиция ЮАР арестовала несколько человек и сообщила о случаях гибели людей в результате совершенных нападений в городах Йоханнесбург и Претория.

По информации новостного агентства VOA Swahili, южноафриканцы нападают на торговые точки, принадлежащие гражданам, приехавшим из других африканских стран.

Не было предоставлено никакой конкретной информации, касающейся причин нападений, однако, по мнению аналитиков, беспорядки были вызваны высоким уровнем безработицы и отсутствием экономических возможностей у граждан.

Министр иностранных дел и сотрудничества Восточной Африки Танзании Паламагамба Кабуди ранее подчеркивал, что Правительство Танзании не вступит в конфликт с Правительством страны вследствие произошедших событий, и добавил, что заявления Президента ЮАР Сирила Рамафосы об осуждении насилия было достаточно, дабы препятствовать эскалации напряжения в обществе.