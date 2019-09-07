Кампала, 7 сентября 2019, 17:27 — REGNUM Совет Министров Уганды завершил разработку плана по установлению суахили в качестве государственного языка страны и объявил, что теперь язык будет использоваться угандийской авиакомпанией.
По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», 5 сентября, выступая на пресс-конференции, Министр по гендерным вопросам Пис Мутуузо отметила, что данный вопрос будет вынесен на обсуждение Парламента. Цель состоит в том, чтобы обеспечить выполнение положений Соглашения Восточноафриканского сообщества, касающихся принятия суахили в качестве языка общения в восточноафриканском регионе.
«Мы находимся на завершающей стадии создания Совета языка суахили. В начале следующей недели мы уже представим на утверждение Восточноафриканского сообщества законопроект», — отметила Министр.
«В Уганде есть авиакомпания, официальным языком общения которой станет суахили, поскольку мы не можем использовать 65 языков племен, проживающих в Уганде», — подчеркнула она.
Мутуузо добавила, что суахили будет способствовать налаживанию отношений и сотрудничества, а также укреплению доверия с населением стран Восточноафриканского сообщества.
Министр пояснила, что в Восточноафриканском сообществе существует множество племен, использующих разные языки, поэтому, если языковая проблема не будет решена должным образом, то это может стать препятствием и привести к проблемам.
По ее словам, суахили — это язык, который может стать средством общения для всего населения, поскольку на нем говоря большое количество населения стран сообщества.
«Поэтому нам нужно сделать суахили государственным языком, который активно используется нами в повседневной жизни, а также является, в целом, широко распространенным языком».
Напомним, что в Уганде нет своего государственного языка, несмотря на тот факт, что большая часть населения страны говорит на языке Луганда. Тем не менее, английский является официальным языком общения в этой стране.