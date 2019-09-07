Кампала, , 16:59 — REGNUM Парламент Уганды вместе с другими странами мира осудил нападения на граждан африканских государств, совершенные в ЮАР.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Спикер Парламента Уганды Ребекка Кадага и ее заместитель Джейкоб Оуланья назвали ксенофобские нападения в ЮАР абсурдными, а также подчеркнули, что подобным прецедентам нет места в современном обществе.

«Наша позиция заключается в том, что многие африканские страны участвовали в освобождении ЮАР и других стран. Государства на протяжении несколько лет активно поддерживали освободительное движение в стране», — пояснила Кадага на 50-ом заседании Парламентской ассоциации Содружества, проводившегося на Занзибаре.

Спикер Кадага призвала граждан ЮАР изменить свое отношение и признать, что «мы все африканцы и что мы являемся заинтересованными сторонами во всем происходящем и нас не должны относить к числу иностранцев».