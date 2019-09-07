Джуба, , 14:18 — REGNUM Президент Южного Судана Сальва Киир призвал население страны объединиться, прекратить насилие и вместо этого сконцентрироваться на установлении мира в стране.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», как утверждает Президент, гражданская война в стране продолжается уже на протяжении долгого периода времени и в настоящее время существует необходимость восстановить мирную обстановку в Южном Судане.

«Давайте прекратим говорить о войне и вместо этого поговорим о мире и развитии. Война опустошила нашу страну, и мы видим, как в результате нее пострадал наш народ», — отметил Киир.

Он также призвал народ приветствовать оппозиционные группы, которые, по его словам, следует считать сподвижниками в деле восстановления мира по мере того, как страна движется к формированию национального Правительства.

Как подчеркнул Президент Киир, Правительство страны будет сформировано в течение следующих нескольких месяцев, что положит конец давнему конфликту в стране.

«Переходное правительство просуществует в течение трех лет, после чего будут проведены всеобщие выборы, на которых будет избран лидер страны», — добавил он.

Напомним, что в сентябре прошлого года противоборствующие группировки в стране подписали мирное соглашение о прекращении гражданской войны, в результате которой погибли десятки тысяч человек, еще более двух миллионов — покинули свои дома.