Кейптаун, , 14:40 — REGNUM Правительство ЮАР объявило о временном закрытии своего посольства в столице Нигерии городе Абудже, а также своего небольшого посольства в нигерийском городе Лагосе после того, как граждане Нигерии совершили нападение на торговые точки, принадлежащие гражданам ЮАР, с целью отомстить за нападение на нигерийцев в Южной Африке.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Министерство иностранных дел ЮАР заявило, что Правительство страны приняло решение временно закрыть свое посольство в Нигерии из-за существующего риска продолжения нападений на южноафриканцев со стороны нигерийцев.

В свою очередь, Нигерия объявила об отзыве своего посла в ЮАР после того, как иностранные граждане начали подвергаться нападениям в ЮАР.

Министр информации Нигерии Лай Мохаммед отметил на пресс-конференции в городе Абудже, что Нигерия отзовет своего посла в ЮАР и вместо него направит специального посланника для проведения переговоров с Президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.