Бужумбура, , 15:20 — REGNUM Бурунди грозит новая волна насилия накануне проведения всеобщих выборов в 2020 году.

По информации новостного агентства VOA Swahili, об этом говорится в докладе экспертов ООН, в котором утверждается, что политический кризис, с которым сталкивается страна, не был до сих пор разрешен.

Согласно докладу, население страны живет в «обстановке страха и запугивания» в отношении любого, кто не поддерживает правящую партии страны «Национальный совет защиты демократии — Силы защиты демократии».

Полиция, силы безопасности и Имбонеракуре, молодежная лига, входящая в состав правящей партии, совершали грубые нарушения прав человека, включая убийства, исчезновения, пытки и групповые изнасилования в отношении людей, выступающих против Президента Бурунди Пьера Нкурунзизы.

Председатель группы исследователей ООН Дуду Диене заявил, что нет лучшего предупреждения, чем данный доклад.

В докладе также отмечается усиление государственного контроля над неправительственными организациями, а также о том, что для многих политических партий в стране де-факто нет многопартийной системы, вследствие вмешательства Правительства страны во внутренние дела партий и принятия мер по их разделению. афр

Кроме того, исследователи ООН подчеркнули, что Нкурунзиза превышает свои властные полномочия и назначая на лиц на должности, хотя данная прерогатива не входит в его компетенцию согласно конституции страны. Кроме того, в докладе упоминается, что Президент опирается на теневые неформальные структуры, такие как комитет генералов Бурунди.