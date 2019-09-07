Нью-Дели, , 15:04 — REGNUM Во время своего визита в Южную Корею министр обороны Раджнатх Сингх предложил корейским промышленникам производить детали и компоненты вооружений в Индии. Согласно официальному заявлению данное предложение было сделано с целью сокращения расходов на импорт военной продукции.

Помимо этого, предложение соотносится с программой правительства страны «Make in India», в рамках которой руководство поддерживает национального производителя, а также борется с уровнем безработицы в штатах.

По информации индийского новостного агентства Джагран, министр также посоветовал южнокорейским оборонным компаниям увеличить инвестирование в Индию, заверив их в необходимости создания совместных предприятий.

Он также выразил уверенность, что Индия и Республика Корея воспользуются этой возможностью для сотрудничества. Помимо этого, Раджнатх Сингх пригласил южнокорейскую делегацию принять участие на выставке вооружений DEFEXPO 2020.