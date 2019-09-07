Нью-Дели, , 14:39 — REGNUM Средства массовой информации Индии сообщают, что правительство страны пересмотрело политику и перестанет брать кредиты у России. Данные сообщения поступили после визита премьер-министра Индии Нарендры Моди во Владивосток, в ходе которого он провел встречу с президентом Владимиром Путиным, а также принял участие в Восточном экономическом форуме.

После этого визита Индия объявила о выделении кредитной линии на 1 миллиард долларов в форме льготных кредитов для развития богатого природными ресурсами дальневосточного региона России.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», специалисты объясняют подобный «разворот» в политике событиями 2014 года, присоединением Крыма и последовавшими за этим международными санкциями. Рост ВВП России составил всего 2%, что привело к падению доходов российских рабочих и росту налогообложения.

Стоит отметить, что до этого Индия являлась одним из основных получателей российской помощи. С 1956 года СССР активно поддерживал сельское хозяйство и промышленность азиатской республики. При этом в настоящее время Индия уже оказывает помощь менее развитым странам Азии, Африки и Латинской Америки.