Нью-Дели, , 22:02 — REGNUM На фоне осуществления лунной миссии «Чандраян-2» главный министр индийского штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи обрушилась с критикой на правительство страны. Она отметила, что запуск космической миссии является попыткой отвлечь внимание населения от «экономической катастрофы», которая, по ее мнению, происходит в стране.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как будто запуск миссии Чандраян является первым в стране. Такие миссии предпринимались еще до того, как Индийский народная партия пришла к власти. Это попытка отвлечь внимание населения от экономической катастрофы», — заявила журналистам политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», согласно опубликованным данным правительства страны, в апреле — июне 2019 года рост ВВП упал до шестилетнего минимума и составил 5%. При этом, для сравнения, рост ВВП Китая за этот же период составил 6,2%.

Стоит также отметить, что подобный ажиотаж по отношению к лунной миссии «Чандраян-2» обуславливается тем, что в случае ее успеха Индия станет четвертой державой после США, России и Китая, совершившей мягкую посадку на поверхность Луны. При этом будут производиться исследование южной части естественного спутника Земли, что делает этот проект уникальным.