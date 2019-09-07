Нью-Дели, , 16:35 — REGNUM Представители правительства Индии приняли решение вложить 120 миллиардов рупий (примерно 1,7 миллиардов долларов) в государственные страховые компании. Источники сообщают, что данная инициатива преследует цель увеличения их капитальной базы для их соответствия с нормами.

Всего в бюджете страны предусмотрено выделение 700 миллиардов рупий на рекапитализацию страховых компаний.

По информации индийского новостного агентства Джагран, ранее руководство страны объявило о слиянии крупных государственных страховых компаний. Однако в настоящее время процесс слияния не может быть в полной мере осуществлен из-за их плохого финансового состояния.

Ожидается, что после данного вливания средств процесс объединения может пройти быстрее.