Нью-Дели, , 14:48 — REGNUM Правительство Индии запустило проект закупки систем противоракетной обороны «Акаш» для ВВС страны, общая стоимость которого оценивается в 50 миллиардов рупий (45,78 миллиардов рублей).

ЗРК Акаш India Ministry of Defence

Сообщается, что индийские зенитно-ракетные комплексы будут размещены на границах с Пакистаном и Китаем. «Кабинет министров недавно одобрил этот проект. Министерство обороны проинформировало ВВС о решении», — говорится в официальном сообщении правительства.

По информации индийского новостного агентства Джагран, новые системы поступят на вооружение в течение трех лет, таким образом, общее их количество увеличится до 15.

Первоначально планировалось установить две подобных системы ПВО национального производства, новый контракт свидетельствует о приверженности правительства Индии перейти на самообеспечение военным оборудованием.