Мадрид, , 16:33 — REGNUM Испанская Народная Партия обвиняет Педро Санчеса, действующего главу правительства, в использовании государственных денег для осуществления личных целей Испанской Социалистической Рабочей Партии «ИСРП», которую он представляет. Об этом сообщает испанское новостное издание El Mundo.

Недовольство Народной Партии началось после того, как Санчес заявил, что ведомство, отвечающее за соблюдение договоренностей между «ИСРП» и партией «Подемос», будет «спонсироваться» министерством финансов Испании. Народная Партия считает действия главы правительства возмутительными и полагает, что Санчес попросту «растрачивает казну в угоду своим политическим интересам».

При этом представители Народной Партии заявляют, что это не первый случай подобного «злоупотребления». По словам политиков, Санчес еще в октябре прошлого года заключил бюджетное соглашение с «Подемос», действуя исключительно в интересах своей партии.