Мадрид, , 13:59 — REGNUM Правительство Испании призывает автономные сообщества подготовиться к «жесткому» Brexit. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Власти Испании считают, что главы автономий должны быть готовы к непредвиденным обстоятельствам и «быть начеку». Выход Великобритании из Евросоюза может повлечь за собой ряд неприятных для Испании последствий. Одно из них, в частности, — это потеря рабочих мест.

Рабочая группа, занимающаяся вопросами Brexit в Испании, планирует еженедельно проводить встречи, чтобы внимательно следить за ситуацией и продумывать планы действий при всевозможных вариантах развития событий.