Мадрид, , 15:32 — REGNUM Ким Торра, глава Женералитета Каталонии, заявил, что Каталония не поддерживает Педро Санчеса, действующего главу правительства Испании. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Протест Женералитета связан, в первую очередь, с тем, что Санчес выступает категорически против независимости Каталонии. Несмотря на запреты, штрафы и угрозы со стороны испанского правительства, люди, если понадобится, снова выйдут на улицы Каталонии в поддержку независимости, заявил Торра.

Педро Санчес до сих пор не сформировал правительство. Если ему не удастся в ближайшее время достичь договоренностей с другими партиями, на новых парламентских выборах ему будет непросто заручиться поддержкой представителей Каталонии, считают эксперты.