Москва, , 13:53 — REGNUM Обмен заключенными между Россией и Украиной нужно рассматривать как гуманитарную акцию и он должен быть продолжен до реализации формулы «всех на всех». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Конечно, обмен должен быть продолжен до реализации формулы «всех на всех», — сказал Клинцевич.

Сейчас уже можно с полной определенность утверждать, что масштабный обмен заключенными между Россией и Украиной, несмотря на все сложности, стал фактом, отметил сенатор.

«На мой взгляд, его нужно рассматривать, прежде всего, как крупную гуманитарную акцию. Люди воссоединились со своими семьями, и это главное», — уверен он.

Клинцевич считает неприемлемыми любые попытки взвешивать на весах, кто в результате выиграл или проиграл.

«Надеюсь, что обмен заключенными, сняв серьезную эмоциональную проблему в отношениях (между Россией и Украиной), даст положительный импульс для перехода к обсуждению вопросов стратегического порядка. Думаю, что Украина заинтересована в этом не меньше, чем Россия», — отметил он.