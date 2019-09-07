Анкара, , 14:54 — REGNUM Депутат Народно-республиканской партии Турции от Измира Севда Эрдан Кылыч представила в Президиум Великого национального собрания Турции инициативу о проведении парламентского расследования роста цен на топливо в стране. Вопрос стоит так: «Почему за 20 лет при пересчёте на доллары цены не менялись, а в случае с турецкой лирой — выросли в 10 раз?»

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в тексте инициативы говорится: «В 2000 году литр бензина стоил 0,59 лиры, 1 доллар стоил 0,62 лиры, на 100 лир можно было купить 170 литров бензина. В 2005 году 1 литр бензина был уже 2,57 лиры, на 100 лир стало можно купить всего лишь 38 литров. В 2017 году — только 18 литров, сегодня — 14».

В инициативе указано: «Снижение налогов на топливо успокоит рынки и народ. Для исследования затруднений, вызванных высокими топливными налогами, с которыми наши граждане сталкиваются в повседневной жизни в сферах сельского хозяйства, транспорта и промышленности, и определения мер, которые сформируют механизмы установления такой цены, которая сделает экономику конкурентоспособной, необходимо проведение парламентского расследования».