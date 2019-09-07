Анкара, , 16:48 — REGNUM Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал напомнил о спорах насчёт политической подоплеки движения Фетхуллаха Гюлена и заявил: «Они наносили удар не по политике, а по государству. Мы знаем всех, кто был в нашей партии поименно. После коррупционного скандала 17 декабря 2013 года они все подали в отставку и ушли».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Махир Унал отметил: «После этого на всех партийных собраниях кандидаты в мэры депутаты отсеивались очень тщательно. Поэтому ни одно лицо, как-либо с ними связанное, или отравленное их влиянием, не смогли даже приблизиться к нашей партии».

Политик добавил: «У каждой партии есть свой устав, в соответствии с которым она обязана действовать. Требование об исключении из партии предусмотрено ст. 7 нашего устава. Решение принимается центральным дисциплинарным советом. Это не что-то невероятное, а нормальная рутинная процедура, применяющаяся во всех партиях».