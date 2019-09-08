Омск, , 05:36 — REGNUM В Омской области, где сегодня, 8 сентября, пройдут выборы по 18 избирательным кампаниям, ровно в 08:00 по местному времени открылись участки для голосования. Всего в регионе в единый день голосования будут работать 410 избирательных участков, сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме.

В Омской области пройдут дополнительные выборы трёх депутатов регионального Заксобрания, основные и дополнительные выборы в органы местного самоуправления (17 избирательных кампаний по замещению 75 выборных должностей).

Для допвыборов в региональный парламент напечатали 193 014 бюллетеней, в том числе 61 664 для КОИБ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 сентября, в России проходит единый день голосования.

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