Анкара, , 17:12 — REGNUM Швейцарская компания Grain export SA, входящая в российскую Объединенную зерновую компанию, выиграла тендер на поставку 60 тысяч тонн продовольственного зерна в Турцию. Отмечается, что это первая сделка, заключённая сторонами в валюте РФ.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, пресс-служба компании заявила: «Сделка с турецкой стороной заключена в рублях. Выбор отечественной валюты в качестве платежного средства обусловлен экономической целесообразностью: это повышает транспарентность заключаемых контрактов и снижает риски от возможных колебаний курсов валют».

Согласно условиям тендера, отгрузка 250 тыс. тонн российского зерна будет осуществлена в период с 10 по 27 сентября в порте Мерсин. Министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан ранее заявляла о намерении расширить использование национальных валют в торговле с РФ.