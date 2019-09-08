Тюмень, , 06:00 — REGNUM В Тюменской области 8 сентября в 8:00 по местному времени открылись 170 избирательных участков, 66 из них — в Тюмени. В единый день голосования в регионе пройдёт 41 избирательная кампания, сообщили корреспонденту в региональном ИА REGNUM избиркоме.

Активным избирательным правом на выборах 8 сентября в регионе наделены 213 тысяч 169 человек. Главные выборы — на одно вакантное место в Тюменской областной думе и в Ялуторовскую городскую думу. На сельских территориях пройдёт 37 избирательных кампаний.

Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени (18:00 мск)