Анкара, , 15:42 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Решения, принятые на Сивасском конгрессе, — это манифест независимости нашего народа, в самое тяжёлое время обращённый ко всему миру. Век спустя мы повторяем, что да, мандаты и протектораты совершенно неприемлемы, наша родина едина внутри национальных границ, она неделима».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Наш народ, завершивший победой войну за независимость, достойно принял похожее испытание 15 июля 2016 года. Подлая попытка переворота, посредством которой было задумано ударить по народной воле и оккупировать нашу страну, спустя и 97 лет была низвергнута решимостью нации».

Турецкий лидер добавил: «Выйдя в ту ночь на улицы, вы стали хозяевами своего волеизъявления, независимости и будущего. Сомкнув ряды перед лицом путчистов, вы стали хозяевами своего парламента, президента и правительства. Своей доблестью вы поставили изменников на колени».