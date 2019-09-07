Тегеран, 7 сентября 2019, 14:21 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави раскрыл детали недавнего письма министра иностранных дел ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.
По словам чиновника, Зариф в письме к Могерини обвинил ЕС в бездействии на фоне выхода США из СВПД и продолжения «экономического терроризма» в отношении ИРИ, в результате чего Иран в третий раз сократил свои обязательства по «ядерной сделке» и продолжил проводить ядерные исследования. Согласно письму, Иран принял данное решение в соответствии с пунктом 36 СВПД в ответ на «систематические нарушения договора одной из сторон в течение 16 месяцев».
В письме также отмечалось, что Иран «готов проявить добрую волю и сесть за стол переговоров», однако все остальные страны — участники СВПД должны приложить достаточно усилий для того, чтобы договор «спасти».