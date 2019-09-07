Тегеран, , 13:44 — REGNUM Председатель Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани напомнил представителям исполнительной и судебной власти о том, что в Иране было представлено новое поколение центрифуг для обогащения урана, которое ускорит развитие ядерных технологий страны. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Политик заявил, что с производством нового поколения центрифуг IR-6 ядерная программа Ирана претерпит фундаментальные изменения, которые позволят в кратчайшие сроки достигать целей в области обогащения урана. В то же время он отметил, что в ближайшее время во всем мире произойдут перемены в области развития ядерных технологий. «Эта проблема очень важна для нас, и мы ей будем уделять особое внимание», — подчеркнул Али Лариджани.

Раннее Иран объявил о третьем частичном отказе от своих обязательств по СВПД в ответ на односторонний выход США из договора в 2018 году и возобновление санкций в отношении ИРИ.