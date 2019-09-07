Париж, , 13:45 — REGNUM Заявления Ирана о сокращении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не вызывают удивления у властей США. Об этом заявил глава американского военного ведомства Марк Эспер на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Флоранс Парли в Париже, слова которого приводит 7 сентября Agence France-Presse (AFP).

«Я не удивлен заявлению Ирана о том, что он собирается нарушить [условия] Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе», — сказал Эспер.

Также он отметил, что такие действия Ирана не являются сюрпризом, так как Иран, по мнению главы Пентагона, уже нарушает СВПД и в течение нескольких лет нарушал Договор о нераспространении ядерного вооружения.

В свою очередь Флоранс Парли снова высказалась о приверженности Франции к возвращению Ирана к соблюдению им своих обязательств по ядерной сделке.

Отметим, ранее, 6 сентября, представитель иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран ввел в эксплуатацию блок из 20 центрифуг нового поколения IR-6 для обогащения урана и в дальнейшем планирует запустить блок ещё из 30 центрифуг IR-6, а также блок из 20 центрифуг IR-4. Эти шаги, по словам Камальванди, будут предприняты в рамках 3-го этапа сокращения Ираном своих обязательств по СВПД