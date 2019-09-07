Тегеран, , 17:10 — REGNUM Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что санкции США не оказывают никакого влияния на космические проекты ИРИ. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Говоря о последствиях санкций США для иранского агентства, чиновник заявил, что космическая деятельность ИРИ является мирной, и Вашингтон не сможет запретить ее вести даже угрожая санкциями. Тот факт, что организация входит в Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, является доказательством этого.

Раннее США ввели санкции против Иранского космического агентства. Вашингтон вводит санкции против Ирана с 2018 года, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В мае 2019 года США объявили о том, что собираются «свести иранский нефтяной экспорт до нуля» и ввели запрет для других стран мира на торговлю нефтью с ИРИ. В ответ Иран постепенно отказывается от своих обязательств по «ядерной сделке».