Киев, , 13:41 — REGNUM Украинский самолет, на котором находятся освобожденные Россией граждане Украины приземлился в киевском аэропорту «Борисполь». Об этом свидетельствуют данные летных наблюдательных сервисов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 сентября, состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Президенты двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — помиловали осужденных граждан России и Украины. Кроме того, было прекращено уголовное преследование ещё не осужденных.

В «Броисполе» украинских граждан встречает президент Украины Зеленский в сопровождении министра внутренних дел Арсена Авакова.